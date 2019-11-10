كهرباء القدس: قرار الاحتلال بقطع الكهرباء يهدد 50 ألف مشترك

قالت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأحد، إنه تنفيذ شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تهديدها في السابع عشر من الشهر الجاري، فإنه سيتضرر ما بين 40 إلى 50 ألف مشترك.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته نقابة العاملين في الشركة، في بلدة الرام، بحضور اللجنة الوطنية، ومختلف الفعاليات المقدسية، والموظفين والعاملين في الشركة.

وناشدت الشركة الحكومة الفلسطينية بالتحرك الفوري لوضع حد للأزمة الراهنة مع كهرباء "إسرائيل"، في ظل مواصلتها التهديد بقطع التيار الكهربائي عن الشركة في مختلف مناطق امتيازها

وأوضحت اللجنة الوطنية أن الشركة خط أحمر ويجب المحافظة عليها وغيرها من المؤسسات المقدسية في ظل المحاولات لتصفيتها، مشيدة بجهود موظفيها الذين يوصلون الليل بالنهار لاستمرار عملها في كافة مناطق الامتياز، بما فيها مدينة القدس، آملين أن تتمكن الحكومة من حل الأزمة قبل 17 من الشهر الحالي.

بدوره، قال هاني عبد السلام رئيس نقابة العاملين، إن قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الحالي سيؤثر بشكل كبير على المشتركين، إضافة إلى أداء عمل المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز.

وأشار إلى أن القطع سيشمل 3 خطوط مزودة للتيار الكهربائي في نفس المحافظة وبذات التاريخ والوقت، وذلك بهدف منع كهرباء القدس من تدوير الأحمال على خطوط أخرى، وإمكانية تزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص بالتيار الكهربائي.

وأردف رئيس النقابة: "الموظفون يعملون ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاءً، ويخاطرون بحياتهم لضمان وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين والمؤسسات والشركات والمصانع، والآن أصبح قوت أولادنا في خطر، بسبب السارقين وبسبب التهاون معهم وعدم ملاحقتهم".

وثمّن عبد السلام التزام المشتركين بتسديد أثمان الكهرباء شهرياً، مشيداً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقابة العاملين وكافة الموظفين على صدق انتمائهم في سبيل استمرار ديمومة الشركة والحفاظ عليها في القدس المحتلة.