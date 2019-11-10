القوات الافغانية تقضي على عناصر تنظيم "داعش" شرقي البلاد

قضت القوات الأفغانية، على عناصر تنظيم "داعش"، كانوا ينوون إقامة معقل لهم في ولاية "ننغرهار" شرقي البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الأفغاني، "مسعود أندرابي"، اليوم الأحد، أن قواته هزمت تنظيم "داعش" في "ننغرهار"، مؤكدًا على تدمير مركزية التنظيم، خلال عمليات عسكرية ضده.

وشدد اندرابي، على ملاحقة وتدمير مراكز "داعش" أينما وجد داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن الأهالي في الولاية ساعدوا الجيش على اكتشاف أماكن اختباء عناصر التنظيم، بينما تلاحق قواته مجموعات صغيرة مختبئة.

وسَلم 32 مقاتلاً في تنظيم "داعش"، انفسهم للقوات الحكومية امس السبت، بعد قتال مباشر معهم ولاية "ننغرهار"، فيما تواصل القوات الأفغانية في ملاحقة عناصر من ذات التنظيم هاربين في انحاء الولاية.