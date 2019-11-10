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الجيش الامريكي يراقب خليفة "داعش" الجديد لقتله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:16 - 10 نوفمبر 2019
جنود الجيش الامريكي جنود الجيش الامريكي
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أكد الجيش الأمريكي، اليوم الاحد، ان قواته تَعلم شخصية خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بينما ستراقب المخابرات خليفة التنظيم الجديد عن كثب حتى يتيح الفرصة لقتله.

أكد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية، انه تتوفر لدينا كمية كبيرة من المعلومات حول هوية خليفة البغدادي لتولي زعامة التنظيم.

وأشار ميلي، إلى ان الجيش الأمريكي يراقب خليفة "داعش"، في سعيه للم شمل تنظيمه، مؤكدًا أن قواته ستبدأ في اصطياده، في أي فرصة تسمح ذلك.

يُشار إلى ان "داعش" قد أعلن بعد مقتل أبو البكر البغدادي في أكتوبر الماضي، تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا للتنظيم.

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