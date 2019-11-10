هنية يتحدث عن تفاصيل موقف حماس من اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وجود توافق وطني فلسطيني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كونها استحقاق وطني لكل ابناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وشدد هنية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، على أن الانتخابات ستجرى في القدس والضفة وغزة وبالقانون النسبي الكامل، قائلًا: "في حال تدخل الاحتلال الإسرائيلي ومنع اجراء الانتخابات في القدس علينا كقيادة فلسطينية أن نحول القدس لعنوان اشتباك سياسي مع العدو وأن نفضحه أمام العالم أجمع وعلينا أن نصر كشعب قيادة أن تجري الانتخابات في القدس المحتلة".

وأوضح هنية أنه تلقى ورقة من الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي كمدخل لإنهاء الانقسام واستعادة التوافق والوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات، مشيدًا بتلك الرؤية التي قدمها البرغوثي.

وفي اطار استعراض هنية عن موقف حماس من اجراء الانتخابات قال: "منذ عام 2005 وحتى اليوم وحركة حماس تقدم تنازلات كرمال الوطن والقضية والوحدة والمواطن بهدف استعادة الوحدة وانجاز الانتخابات وتحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها حركة حماس".

وأضاف "كان الاولى أن يتم استعادة الوحدة الوطنية وعقد جلسات الحوار على مستوى القيادة، لكن حركة حماس قبلت بإجراء الانتخابات التشريعية لأنها ترى بأن اجراء الانتخابات يمكن أن تحقق ثلاثة أهداف تطمح لها حركة حماس وهي:-

أن تشكل الانتخابات رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني ومخرج من المأزق الراهن الذي تمر به الحالة الفلسطينية الداخلية. أن تكون الانتخابات مدخل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية. أن تكون رافعة لتوفير عناصر القوة والصمود لأبناء شعبنا لمواجهة الاخطار التي تحدق بالقضية والتهديدات الاستراتيجية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن.

وأوضح أن حركته قدمت مرونة وتنازلات كبيرة منذ عام 2005 حتى اليوم قائلًا: "في عام 2005 قبلت حماس أن تكون جزء أساسي من الحوارات السياسية الجدية، وفي عام 2011 وقعت حماس على اتفاق القاهرة الذي يتناول 5 ملفات أساسية بما فيها تشكيل حكومة وطنية وقبلنا بذلك كرمال الوطن".

"في عام 2014 في اتفاق الشاطئ الذي وقع في بيتي تنازلت عن رئاسة الحكومة لصالح تشكيل حكومة التوافق الوطني، وفي عام 2017 قررنا حل اللجنة الحكومية التي كانت تتابع وتشرف العمل في القطاع وسلمنا المعابر والجباية وسمحنا الموظفين المستنكفين للعودة إلى عملهم". كما قال هنية.

وأشار في هذه المرحلة التي تستوجب بدرجة عالية من الكبار الشفافية والمسؤولية الوطنية قدمنا تنازلات كبيرة بهدف أن نكون أقوياء وموحدين في ظل الأخطار التي تواجه قضيتنا، قائلًا: "الموقف الوطني العام كان مرتكز على ضرورة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بتزامن أمام اصرار فتح والسلطة وكرمال وطنا الغالي علينا تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أن يتم اجراء انتخابات مجلس وطني في وقت لاحق، وفي ظل اصرار فتح على اجراء الانتخابات التشريعية فقط ومن ثم رئاسية قبلنا بذلك كرمال الوطن والوحدة الوطنية.

وأضاف: "ومن اجل اختراق جدي وحقيق في ملف اجراء الانتخابات وكرمال الوطن الغالي رغم وجود اتفاق على قانون الانتخابات والتوقيع عليه في اتفاقية القاهرة عام 2011 باعتماد قانون 75 نسبي و25 دوائر، قبلنا بشروط الأخ الرئيس عباس بإجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الكامل فقط، مؤكدًا بأن حماس لن تقف عقبة في طريق اجراء الانتخابات.

وأوضح هنية بأن اجراء الانتخابات يتطلب وجود بعض المتطلبات الرئيسية لها وحددها بـ5 متطلبات وهي:

أن تجرى الانتخابات في كل من الضفة والقدس وغزة بشكل لا يقبل التأويل ولا المناورة تحديدا في موضوع القدس، وإذا رفض الاحتلال وتمنع من اجراء الانتخابات في القدس علينا كشعب وكقيادة أن نجعل القدس هي عنوان اشتباك سياسي للعدو ونفضحه أمام العالم وان نصر كشعب وقيادة على اجراء الانتخابات في القدس. توفير الحريات اللازمة من "النزاهة - الشفافية - العدالة – المساواة" خاصة في الضفة الغربية المحتلة والتي تتعرض أيضأ لتدخلات من الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما شهدناه في انتخابات الجامعات الفلسطينية. ضرورة احترام نتائج الانتخابات ففي انتخابات 2006 وقعنا بين فكين الكماشة الرفض الداخلي والخارجي وما يهمنا كفلسطينيين أن يكون موقفنا واضح وثابت، وشدد على أن حركته ستحترم خيار الشعب وصناديق الاقتراع وستذلل جميع العقبات التي تقف أمام انجاز ملف الانتخابات. تحييد المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها في ظل الانقسام ولما تشكله المحكمة من خطورة كبيرة لاسيما وأنها هي التي قررت حل المجلس التشريعي المنتخب من ابناء شعبنا الفلسطيني. ضرورة معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي على أساس القانون الاساسي بحيث لا يحرم نواب الشعب الفلسطيني من حقوقهم الدستورية والمعنوية والاعتبارية والمالية.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس المرحلة الحالية بالمحطة الرئيسية الهامة قائلًا: "هي فرصة وتحدي، فرصة لاستعادة تفتح الباب للوحدة الوطنية واعادة الاعتبار للوضع الفلسطيني وتصويب المسار وانهاء الانقسام، وتحدي ومعركة مع الاحتلال خاصة في موضوع القدس.

ولفت إلى أن حركته تحركت في الأيام الماضية على ثلاثة مسارات هامة لإنجاح التوافق الوطني على اجراء الانتخابات وهذه المسارات هي:

أولًا "المسار الداخلي فالحركة النقاشات ملف اجراء الانتخابات داخل مؤسساتها وقياداتها في غزة والضفة والشتات من خلال المكتب السياسي الذي حدد التوجهات السابقة".

ثانيًا" مسار الوضع العام المشاورات مع الفصائل الفلسطينية واجرائها في غزة هي امتداد لمشاورات مع الفصائل في الضفة والخارج".

ثالثًا" مسار الاتصالات الخارجية فقدت أجريت سلسلة من الاتصالات مع العديد من الدول والمسؤولين وخاصة رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان وقد عبرت جميع الدول عن تمنياتها للنجاح وأن تكون مشاركة في تذليل العقبات والرقابة على الانتخابات التي نحن بصددها".

وجدد هنية تأكيده في ختام المؤتمر الصحفي على أنه "كرمال الوحدة والاسرى والقدس خضنا هذا الغمار بهذه المرونة والايجابية والمسؤولية واتمنى أن نصل إلى المحطة النهائية في هذه المرحلة للانتخابات حتى نتفرغ لبناء نظام سياسي قوي ونتفرغ للحوار الوطني لإنقاذ مشروعنا واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني والمجلس الوطني الذي يمثل كل ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".