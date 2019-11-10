مستوطنون يحطمون اشجار الزيتون جنوب نابلس

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاحد، على مزارع المواطنين، وحطموا العشرات من أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأكد الناشط الحقوقي منير قادوس: أن عدد من المستوطنين اقتحموا أراضي المواطنين، دمروا 42 شجرة زيتون مثمرة بالقرب من مستوطنة "يتسهار".

وأوضح قادوس، أن ملكية أشجار الزيتون المحطمة من قبل المستوطنين تعود للمواطن وليد النجار، وعددها 22 شجرة، ولناصر قادوس، وعددها 20 شجرة.

فيما، أفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال منعت اليوم، مزارعين من قطف ثمار الزيتون وطردهم من أراضيهم في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.