حساب المواطن يديع مبالغ جديدة في دفعة الـ24

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاحد، أنّه أداع مبالغ جديدة في حسابات مستفيدي الدعم للدفعة الـ24، ووفق الجدولة الزمنية للبرنامج فأنه يتم دعم الحسابات في العاشر من كل شهر ميلادي.

وأكد حساب المواطن، أنه اداع مبالغ لدفعة الـ24 الجديدة، في حين يقدم البرنامج الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية، بحسب الجدولة الزمنية المتعارف عليها لـ"حساب المواطن".

ويُقدم حساب المواطن للمستفيدين ميزة امكانية التعرف على قيمة الدعم لهم شهريًا، من خلال استخدام المستفيد من حسابه الدعم التقديرية.

كيفية استخدام المستفيدين لحاسب الدعم :

وللدخول على الحاسبة التقديرية، يقول حساب المواطن، أنه يجب على المستفيد الدخول أولاً على موقع الحساب ثم يختار الحاسبة التقديرية.

وبعد اختيار الحاسبة التقديرية، يتعين على المواطن الإجابة عن سؤالين باتباع (نعم او لا)، (هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟، هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟).

ويقوم بعدها المستفيد الخاص برب الاسرة بتعبئة استمارة بيانات عن أحوال اسرته وغيرها، بينما المستعلم المستقبل مطلوب منه تسجيل مجموع دخله.

عمليات التسجيل للدفعة الـ26 متواصلة استحقاق شهر يناير المقبل :

تتواصل عمليات التسجيل للدفعة المقبلة، ولابد من شروط أهلية للمقبلين على التسجيل في دفعة الـ26، ومنها: "أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ومقيم داخل المملكة فيما لو سافر خارج البلاد لا تتعدى الـ90 يومًا خلال الـ12 شهرًا، وعدم تواجد المستفيد في الايواء الحكومي أو السجون.

شروط حساب المواطن لمعرفة الدعم التقديري الأول :

حساب المواطن يشترط امرين على المستفيدين لمعرفة الدعم التقديري الأول له على حساباتهم في البنوك، والشرط الأول، أن يتم إدخال الدخل نفسه الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى، اما الشرط الثاني، أن يتأكد المستفيد السعودي لاستحقاق الدعم، من اهليته واهلية التابعين لهم، ثم الضغط على كلمة احسب.