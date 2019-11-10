نتنياهو سنشارك في معرض إكسبو 2020 في دبي

أشار رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، أن كيانه يعزز من العلاقات التطبيعية مع ستة دول عربية على الأقل، فيما سيتخذ قرارًا بشأن مشاركة الاحتلال في معرض إكسبو 2020 الجديد في الامارات العربية.

وجاءت تصريحات "نتنياهو" في تغريدة له على "تويتر"، قائلاً:" إنّ "إسرائيل" ستتخذ قرارًا اليوم حول المشاركة في معرض إكسبو 2020 في دبي، بجناح خاص لها".

وأضاف إن حضور الاحتلال في معرص "إكسبو 2020 يعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض.

وتخصص الامارات لعرض الإنجازات التكنولوجية والعلمية والزراعية والثقافية في معرض إكسبو 2020 التقني، مرة كل خمسة سنوات ولمدة ستة شهور، إذ يستقبل المعرض ملايين الزوار من دول أجنبية مختلفة.