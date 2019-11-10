موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد ليفربول بتوقيت الجزائر والدول العربية

تحمل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، أهمية كبرى، بعد أن تحولت في العامين الأخيرين على الأخص إلى المواجهة الأبرز في كرة القدم الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان على ملعب "أنفيلد" الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وذلك، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يأمل ليفربول في الفوز من أجل توسيع الفارق مع السيتي إلى 9 نقاط.

من جهته، قال ديميتار برباتوف مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق: "ستكون المنافسة محتدمة، النصف الأول سيكون عبارة عن معركة شطرنج تكتيكية، ولكني أدعم سيتي للفوز بهذه المباراة، وجعل المنافسة على اللقب مفتوحة".

في المقابل، قالمايكل أوين مهاجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق: "على أمل ألا يريد أي من الفريقين الاقتناع بالتعادل، والسعي للفوز بدلا من ذلك، أعتقد أن الريدز سيوسع صدارته على حساب مانشستر سيتي بفارق 9 نقاط".

أما آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق، فقد قال: "رأينا في السابق أنها مباريات متقاربة المستوى، نعرف أن مانشستر سيتي سيهاجم أمام ليفربول، وأن الأخير سيكون خطيرا في الهجوم الخاطف".

وأضاف فينجر: "أعتقد أن مانشستر سيتي لا يحتمل خسارة إيميريك لابورت (بعد تعرضه للإصابة)، إذا نظرت للنتائج، يلعب كرة قدم رائعة لكنه نسبيا أكثر عرضة للخطر من الناحية الدفاعية، وهو ما سيصب في مصلحة ليفربول".