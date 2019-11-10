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مظاهرات العراق: ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحراك الشعبي

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 14:58 - 10 نوفمبر 2019
مظاهرات عراقية مظاهرات عراقية
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ارتفع عدد القتلى في مظاهرات العراق إلى أكثر من 300 شخص، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، منذُ بدء الحراك الشعبي ضد الحكومة العراقية، في بداية أكتوبر الماضي.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، "إنّ 301 شخص قتلوا، وأصيب نحو 15 ألف آخرين بينهم عناصر من الامن العراقي، منذُ اندلاع الاحتجاجات".

وشهدت مظاهرات العراق اليوم الاحد، تظاهرات حاشدة للمطالبة في إصلاح الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، فيما فرضت قوات الامن طوقًا امنيًا في الشوارع وعلى المباني الحكومية، واندلعت مواجهات بين الشبان وعناصر الشرطة في بعض المناطق.

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