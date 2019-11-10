4 أسرى فلسطينين يواصلون إضرابهم داخل سجون الاحتلال

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين، اليوم الاحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الادراي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وتمديه لفترات عقب انتهاء مدة الحكم، دون توجيه تهمة لهم.

وأفاد نادي الاسير، بأن أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح لاعتقالهم الادري، مؤكدًا أن أوضاعهم الصحية في حالة تدهور نتيجة الإهمال الطبي المتبع من قبل إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، والأسرى هم:

الأسير إسماعيل علي (30 عامًا)، من بلدة أبو ديس، ومضرب عن الطعام لليوم 110 على التوالي.

الأسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل، ومضرب لليوم الـ 50 على التوالي.

الأسير مصعب الهندي (29 عامًا)، من بلدة تل، ومضرب لليوم الـ 48 على التوالي.

الأسير عبدالله سمحان (29 عامًا)، من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، مضرب منذُ ستة أشهر.