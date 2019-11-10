ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"حماس" تشييد ببسالة أهالي العيساوية في تصديهم للاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:56 - 10 نوفمبر 2019
اقتحامات اقتحامات
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أشادت حركة "حماس"،  ببسالة وصمود أهالي بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، لتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة امس.

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحٍ مقتضب، اليوم الاحد، :"إنّ حركته تُحيي أهالي بلدة العيساوية في تصديهم لاعتداءات الاحتلال"، مضيفًا أن تصدي عدوان الاحتلال على البلدة، يُعبر عن أصالة شعبنا في نضاله ضد العدو.

ودعا القانوع بضرورة إسناد وتعزيز صمود أهالي العيساوية في مواجهتهم ضد الاحتلال، مؤكدًا أنّ هجمات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لن تفلح من كسر إرادة شعبنا.

واعتدت قوات الاحتلال ليلة امس، على الاهالي في بلدة العيساوية، بشكلٍ مفاجئ، فيما تصدى الاهالي لهجمات الاحتلال، إذ أسفر الاعتداء على البلدة عن إصابة واسر عدد من المواطنين، بنهم مسنين في العمر.

الأكثر مشاهدة

متعلقات