"حماس" تشييد ببسالة أهالي العيساوية في تصديهم للاحتلال

أشادت حركة "حماس"، ببسالة وصمود أهالي بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، لتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة امس.

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحٍ مقتضب، اليوم الاحد، :"إنّ حركته تُحيي أهالي بلدة العيساوية في تصديهم لاعتداءات الاحتلال"، مضيفًا أن تصدي عدوان الاحتلال على البلدة، يُعبر عن أصالة شعبنا في نضاله ضد العدو.

ودعا القانوع بضرورة إسناد وتعزيز صمود أهالي العيساوية في مواجهتهم ضد الاحتلال، مؤكدًا أنّ هجمات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، لن تفلح من كسر إرادة شعبنا.

واعتدت قوات الاحتلال ليلة امس، على الاهالي في بلدة العيساوية، بشكلٍ مفاجئ، فيما تصدى الاهالي لهجمات الاحتلال، إذ أسفر الاعتداء على البلدة عن إصابة واسر عدد من المواطنين، بنهم مسنين في العمر.