نتائج القبول الموازي 2019 2020 في العراق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الأحد، نتائج القبول الموازي 2019 2020 في كافة المحافظات، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة. للاستعلام اضغط هنــا أو هنـــا

في سياق آخر، أعلنت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والعلمي نتائج قبول الطلبة على قناة التعليم الحكومي الصباحي الخاص للعام الدراسي 2019-2020

وبينت الدائرة ان هناك اعماما صدر للجامعات كافة بالنتائج وبإمكان الطلبة مراجعة اية جامعة للتعرف على نتيجة القبول بعد إعطاء الرقم الامتحاني.

وللاطلاع على نتائج القبول بالامكان زيارة البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، المرفق داخل موزقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعلنت الوزارة قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي في الجامعات للسنة الدراسية 2019-2020 لخريجي السنتين الدراسيتين 2018/2017 و2019/2018.

يشار إلى ان رابط نتائج القبول الموازي 2020 في العراق، متوفر الآن حصريا عبر موقع وكالة فلسطين اليوم، وبشكل رسمي نقلًا عما ورد في ملفات الوزارة الرسمية.