الملك الأردني يعلن فرض السيادة على الباقورة والغمر

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسميًا اليوم الأحد، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر فيما يُسمى اتفاق "السلام" وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر من البلاد.

وأكد الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، أن مواقف بلاده القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ستبقى ثابتة وغير قابلة للمساومة".

وقال: "أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف، وباتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، واتخذنا من الإصلاح ودعم الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه".

ودعا الحكومة للعمل بجدية وكفاءة للنهوض بالاقتصاد الوطني وطالب السلطات الثلاث بالنهوض بواجباتها.

يُشار إلى ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أغلق اليوم الأحد 10/11/2019، محيط منطقة الباقورة المؤجرة لصالح الاحتلال منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 تمهيداً لتسليمها للأردن.