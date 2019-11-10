هنية يدعو لاجتماع طارئ مع الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الاحد

أفادت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية دعا لجنة القوى الوطنية والإسلامية لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد.

ورجحت المصادر الخاصة، أن اسماعيل هنية سيبحث ملف اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مع الفصائل الفلسطينية كافة.

يُشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أجرت قبل أيام سلسلة من اللقاءات المكوكية حيث التقت قيادة حركة حماس في قطاع غزة وقيادة السلطة في رام الله، مؤكدة أن الأمور تسير بإيجابية كبيرة.

وكان رئيس حركة حماس يحيى السنوار أكد في مؤتمر صحفي سابق أن حركته جاهزة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم مجلس وطني.

كما أن وكالة فلسطين اليوم حصلت على شروط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذه الشروط مكونة من عدة نقاط للتعرف عليها اضغط هنا