لتهيئة الأجواء الايجابية..تشريعي يغزة يطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد 10/11/2019، المسؤولين في قطاع غزة والضفة المحتلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعتقلين من الفصائل الوطنية الفلسطينية.

وقال المجلس في بيان له في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات:" إن هذا النداء يأتي لتهيئة الأجواء الإيجابية ولإجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".

وعدً المجلس في بيانه، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين توحيداً للصف الفلسطيني أمام التحديات الكبيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية في ظل الحوارات الوطنية المكثفة بين القوى والفصائل كافة، وتعبير عن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واللحمة بين شرائح المجتمع الفلسطيني.