تشكيلة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

من المقرر أن يستضيف ليفربول اليوم نظيره مانشستر سيتي على ملعب الانفيلد مساء اليوم الأحد الموافق 10/11/2019، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي (البريملينج).

وتعد هذه المباراة بمثابة قمة عربية بين نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح ، ونجم مانشستر سيتي اللاعب الجزائري رياض محرز .

وسيغيب عن مانشستر سيتي حارس المرمى إيدرسون جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ، الأربعاء الماضي.

كما سيغيب عن ليفربول كل من شيردان شاكيري وجويل ماتيب بسبب الإصابة.

ويتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

أما تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.

خط الوسط: كانسيلو، ميندي، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، ستيرلينج، أجويرو.