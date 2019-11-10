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تشكيلة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:13 - 10 نوفمبر 2019
رياض محرز في مانشستر سيتي رياض محرز في مانشستر سيتي
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من المقرر أن يستضيف ليفربول اليوم نظيره مانشستر سيتي على ملعب الانفيلد مساء اليوم الأحد الموافق 10/11/2019، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي (البريملينج).

وتعد هذه المباراة بمثابة قمة عربية بين نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح ، ونجم مانشستر سيتي اللاعب الجزائري رياض محرز .

وسيغيب عن مانشستر سيتي حارس المرمى إيدرسون جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ، الأربعاء الماضي.

كما سيغيب عن ليفربول كل من شيردان شاكيري وجويل ماتيب بسبب الإصابة.

ويتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

أما تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.

خط الوسط: كانسيلو، ميندي، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، ستيرلينج، أجويرو.

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