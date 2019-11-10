تشكيلة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

من المقرر أن يستضيف ليفربول اليوم نظيره مانشستر سيتي على ملعب الانفيلد مساء اليوم الأحد الموافق 10/11/2019، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي (البريملينج).
وتعد هذه المباراة بمثابة قمة عربية بين نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح ، ونجم مانشستر سيتي اللاعب الجزائري رياض محرز .
وسيغيب عن مانشستر سيتي حارس المرمى إيدرسون جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا ، الأربعاء الماضي.
كما سيغيب عن ليفربول كل من شيردان شاكيري وجويل ماتيب بسبب الإصابة.
ويتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، لوفرين، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.
أما تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة
حراسة المرمى: كلاوديو برافو.
خط الدفاع: فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.
خط الوسط: كانسيلو، ميندي، جوندوجان، دي بروين.
خط الهجوم: محرز، ستيرلينج، أجويرو.