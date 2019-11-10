تعرف على موعد شهر رمضان 2020

ذكرت حسابات غير رسمية في عدة دول أجنبية أن غرة شهر رمضان 2020 سيكون في 23 أبريل القادم، بحسب الحسابات الفلكية.

وفي الوقت الذي لا تعتمد فيه بعض الدول العربية، مثل فلسطين والسعودية وسوريا ولبنان والأردن هذه الحسابات وتعتمد على رؤية الهلال، إلا أن دول أجنبية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تعتمد على تحديد غرة شهر رمضان المبارك على الحسابات الفلكية وهي ما تم حسابه بأن شهر رمضان 2020 م 1441 هجرية سيكون يوم الخميس الموافق 23 أبريل القادم.

هذا وتعد هذه الحسابات حتى الآن غير رسمية، ويتم اعتمادها بشكل رسمي خلال شهر أبريل القادم.

ويترقب المسلمون في جميع أنحاء المعمورة شهر رمضان المبارك كل عام، لأهمية هذا الشهر عندهم، حيث يستغلونه في العبادة والاستغفار وقراءة القران وزيارة الارحام وغيرها ، كون الأجر في هذا الشهر مضاعف.