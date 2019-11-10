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والدة صوالحة: ولد في ذكرى النبي واليوم ذكراه في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم

الجهاد تزور أمس والدة "أمير الجيب الأحمر" في ذكراه

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 12:37 - 10 نوفمبر 2019
القيادي خضر حبيب في زيارة والدة امير الحبيب في ذكراه القيادي خضر حبيب في زيارة والدة امير الحبيب في ذكراه
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زار أمس السبت وفد من حركة الجهاد الإسلامي والدة الشهيد القائد في سرايا القدس إياد صوالحة في ذكراه السابعة عشرة مقدمين تحيتهم للأسرة الكريمة.

وذكرت الخالة أم يوسف صوالحة والدة الشهيد إياد صوالحة أن نجلها الشهيد ولد في ذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليوم (أمس السبت) ذكرى استشهاده في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد إياد صوالحة من بلدة كفر راعي بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 12/02/1974م، وسبق أن اعتقل لمدة سبعة سنوات في سجون الاحتلال نتيجة مشاركته في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني في الانتفاضة الأولى حيث تم اعتقاله في العام 1992م وأفرج عنه في العام 1999م، وهو مهندس سرايا القدس والذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ العديد من العمليات الاستشهادية التي أدت لمقتل ما يزيد عن ثلاثين صهيونياً، والذي تلقبه قوات الاحتلال بأمير الجيب الأحمر وذلك لاتهامه بالتخطيط والمحاولة لعملية كبرى بتفخيخ جيب ردا على اغتيال الشيخ صلاح شحادة ومجزرة الدرج.

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