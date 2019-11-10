غداً: سماء فلسطين يشهد حدثاً نادراً لا يتكرر كثيراً..!

تشهد سماء فلسطين حدثاً نادراً، يوم غدٍ الاثنين 11/11/2019، في حدث يتكرر 13 مرة كل قرن فقط.

وسيعبر سماء فلسطين والمنطقة العربية كوكب عطارد أمام قرص الشمس ويظهر على شكل نقطة سوداء في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة، وتشاهد فقط من خلال التلسكوبات أو المناظير المزودة بفلتر ضوئي أو من خلال تلسكوب شمسي أو إسقاط صورة الشمس على ورقة بيضاء.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

ويدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض غالباً، فوقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثاً فلكياً نادر التكرار.

وسيكون كوكب عطارد مرئياً من الأرض كنقطة صغيرة، فتبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس.