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ارسنال يختار انريكي خليفةً لأوناي إمري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:00 - 10 نوفمبر 2019
انريكي انريكي
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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنَّ راؤول سانليهي، مدير الكرة في نادي ارسنال الإنجليزي بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري، على مقاعد بدلاء المدفعجية.
وذكرت الصحيفة أن لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، هو الأقرب لخلافة إمري.
وأشارت الصحيفة، إلى سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم.

ويعاني ارسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي؛ حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس، بعدما خسر أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12. ولم يتول إنريكي، قيادة أي فريقه منذ رحيله عن منتخب إسبانيا في يونيو/حزيران الماضي؛ بسبب مرض ابنته.

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