احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا لتنجو من التجسس

كشف تقرير نشرته شركة VPNPRO لبحوث الخصوصية والأمن، عن مخاطر بعض التطبيقات التي ينزلها المستخدمين من المتجر مجاناً، وأنها تلق أضرارا جسيمة بخصوصية المستخدم، وأبرزها تطبيق "CleanMaster".

ودعت الشركة المستخدمين الى يزيد عددهم عن مليار مستخدم إلى إزالة التطبيق فوراً، لأن هذا التطبيق وغيره بدلاً من أن تكون مصممة لحماية جهازك وتقديم خدمات التنظيف للملفات "غير الهامة" التي تشغل مساحة على جهازك، بما في ذلك حمايته من التلف؛ لكنها غير قادرة على تنفيذ مهمتها وتعمل لأجندة أخرى.

وفي وثيقة للشركة الأسبوع الماضي مفادها أنه بات من غير الواضح بالضبط من يقف وراء هذه التطبيقات، بل وتعرض جميع المعلومات على أجهزة المستخدمين للخطر.

وأوضحت أن تطبيق Clean Master يأتي أحيانا كتطبيق مدمج للهاتف، مما يعرض الأشخاص أكثر للخطر عندما لا يعرفون أنه مثبت على هواتفهم الذكية.

ولفتت الشركة إلى أن التطبيق يطلب أذونات غير مطلوبة لبرامج مكافحة الفيروسات، كالوصول لخصوصية الهاتف، والكاميرا والاسماء وغيرها.

واكتشفت شركة VPNpro تطبيقات مليئة بأذونات وصول خطيرة وبرامج ضارة وبرامج تجسس لتتبع بهدوء ما تفعله على هاتفك الذكي، ومما يدعو إلى القلق أن هذه التطبيقات الضارة وهي ذاتها التطبيقات المضادة للفيروسات والتي تحظى بشعبية هائلة، حيث يبلغ إجمالي عدد التنزيلات في جميع أنحاء العالم 1.9 مليار عملية تنزيل.

وتستخدم التطبيقات الأذونات الممنوحة أثناء الإعداد لجمع البيانات الشخصية وبيعها أو نشر البرامج الضارة، ستطالب بعض هذه التطبيقات بالدفع قبل أن تتمكن من حذف البرنامج الخبيث من جهازك، لذلك ستدفع مرتين، أولًا بمعلوماتك الخاصة، والثانية ببطاقة الائتمان الخاصة بك.

يشار إلى أن الأذونات الخطيرة للوصول منها ،تسجيل الصوت سرا إلى إجراء المكالمات الهاتفية وتسجيل بيانات الموقع.

كما اكتشفت VPNpro أحد عشر نوعا من الإذن الخطير – من خلال تطبيق واحد "Security Master" يحتوي على ما مجموعه عشرة أذونات خطيرة لسحب البيانات من جهازك، من المعتقد أن غالبية هذه الأذونات تُستخدم لجمع بيانات المستخدم وبيعها.

فيما يلي القائمة الكاملة للتطبيقات الخمسة عشر المجانية لمكافحة الفيروسات التي اكتشفتها VPNpro بإذن خطير:

• Antivirus Free 2019 – Virus Cleaner

• Security – Free Antivirus, Booster, Cleaner

• Security Lite – Booster, Cleaner, AppLock

• Antivirus Android

• Clean Master – Antivirus, Applock & Cleaner

• Antivirus & Virus Cleaner

• Antivirus Free 2019 – Scan & Remove Virus, Cleaner installs

• Antivirus Free – Virus Cleaner

• Super Phone Cleaner: Virus Cleaner, Phone Cleaner installs

• Security Master – Antivirus, VPN, AppLock, Booster installs

• Virus Cleaner 2019 – Antivirus, Cleaner & Booster

• Super Security – Antivirus, Booster & AppLock

• Super Cleaner – Antivirus, Booster, Phone Cleaner installs

• Virus Cleaner, Antivirus, Cleaner (MAX Security)