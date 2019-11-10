نص رسالة الأسير سامي أبو دياك المريض المؤثرة

نقل نادي الأسير رسالة من الأسير المريض سامي أبو دياك اليوم الأحد ، الذي تمنى ان يعيش أيامه الاخيرة بجوار والدته ، مشيراً الى انه اذا توفي وهو بعيد عن والدته فلن يسامح احد .

وفيما يلي نص الرسالة "

"إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن افارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا.

هل ستلقى هذه الكلمات آذاناً صاغية لدى المسؤولين؟!

وأنا أقول لكم إذا توفيت وأنا بعيد عن والدتي؛ لن أسامحكم"