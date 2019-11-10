ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

نص رسالة الأسير سامي أبو دياك المريض المؤثرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:00 - 10 نوفمبر 2019
ابو دياك ابو دياك
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نقل نادي الأسير رسالة من الأسير المريض سامي أبو دياك اليوم الأحد ، الذي تمنى ان يعيش أيامه الاخيرة بجوار والدته ، مشيراً الى انه اذا توفي وهو بعيد عن والدته فلن يسامح احد .

وفيما يلي نص الرسالة "

"إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن افارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا.

هل ستلقى هذه الكلمات آذاناً صاغية لدى المسؤولين؟!

وأنا أقول لكم إذا توفيت وأنا بعيد عن والدتي؛ لن أسامحكم"

الأكثر مشاهدة

متعلقات