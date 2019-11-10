اعتقالات في الضفة تطال 7 شبان واستهداف اراضي المواطنين شرق غزة

شنت قوات لاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاحد ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين طالت سبعة شبان من أنحاء متفرقة من الضفة ، في حين استهدفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين شرق غزة .

قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أمير خميس من منزله في منطقة وادي شاهين بمدينة بيت لحم، والأسير المُحرر محمد كساب أبو دية من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل ، بالاضافة الى اعتقال "أحمد فتحي المصري وخضر رباح أبو الحمص "خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس.

ومن جهة اخرى استهدفت آليات الاحتلال المتمركزة على الحدود اراضي المواطنين شرق قطاع غزة .

واطلقت قوات الاحتلال النار صوب اراضي المواطنين دون التبليغ عن وقوع اصابات .