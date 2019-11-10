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اعتقالات في الضفة تطال 7 شبان واستهداف اراضي المواطنين شرق غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله -غزة
  • 10:59 - 10 نوفمبر 2019
دبابات اسرائيلية.JPG دبابات اسرائيلية.JPG
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شنت قوات لاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاحد ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين طالت  سبعة شبان  من أنحاء متفرقة من الضفة ، في حين استهدفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين شرق غزة .

قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أمير خميس من منزله في منطقة وادي شاهين بمدينة بيت لحم، والأسير المُحرر محمد كساب أبو دية من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل ، بالاضافة الى اعتقال "أحمد فتحي المصري وخضر رباح أبو الحمص "خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس.

ومن جهة اخرى استهدفت آليات الاحتلال المتمركزة على الحدود اراضي المواطنين شرق قطاع غزة .

واطلقت قوات الاحتلال النار صوب اراضي المواطنين دون التبليغ عن وقوع اصابات .

 

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