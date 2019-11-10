التنمية الاجتماعية ترد بشأن قضية كراجة ب12 بند

أثارت قضية الشاب يحي عبد القادر كراجة الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي بعد ان حرق نفسه ، الراي العام الفلسطيني ، وخاصة بعد توجيه كم من الاتهامات للجهات المختصة والجهات الرسمية بإهمال قضيته .

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة فندت اليوم الاحد 10/11/2019 كافة الاتهامات بشأن عدم مساعدة كراجة ، والتأكيد انه كان مسجلاً ضمن برنامج المساعدات النقدية منذ 1/6/2013م، وكان آخرها وفاته يوم الخميس الموافق 7/11/2019م، وهنا نضع الرأي العام أمام الحقائق التالية:

1. أدرجت وزارة التنمية الاجتماعية الشابين عبودي وشقيقه يحيى ضمن برنامج المساعدات النقدية ( برنامج الحماية الوطني ) حيث حصلا على أول دفعة نقدية بقيمة 750 شيكل بتاريخ 1/6/2013م (بداية أزمتهم)، وما زالوا منتفعين حتى تاريخه.

2. قدمت الوزارة للأخوين كراجة مساعدات عينية (ملابس - أدوات منزلية - طرود غذائية - فرشات وحرامات) رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الوزارة نتيجة الحصار.

3. قام قسم الأسرة و الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الحالة وعمل اتصالات عديدة لاحتوائهم لفترة عند أهل الخير ثم تم مساعدة الأخوين بتوفير عمل في كافيتريا والمبيت فيها ، وتم توفير بدل إيجار لمدة ثلاثة شهور عن طريق إحدى الجمعيات وتم تمديد المدة لشهرين من فاعل خير في العام 2013.

4. في عام 2014 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بصرف حرامات وفرشات وطرود غذائية من المديرية أكثر من مرة وتم توفير مساعدات مالية بسيطة لهم من أهل الخير لسد حاجتهم حتى 2016م.

5. بتاريخ 23/1/2016 قام تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته باحتواء الأخوين كراجة، وشراء ملابس جديدة لهم، واستئجار بيت، وتأثيثه، وسداد ديون متراكمة عليهما.

6. قام تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته بتوفير بدل إيجار شقة سكنية مع تكلفة المياه والكهرباء لمدة عشرين شهراً من شهر 2/ 2016 حتى شهر 7/2017 بقيمة 600 شيكل شهرياً.

7. تكفّل تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته بتوفير طعام ومواصلات ومصاريف يومية في مراحل مختلفة.

8. قام تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته بتوفير العلاج الصحي وهو عبارة عن علاج نفسي تحت عناية طبيب مختص بالإضافة إلى العلاج من الإدمان في المصحّة التابعة لمركز شرطة معسكر جباليا.

9. عمل تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته خلال العام ٢٠١٧ على توفير مصدر دخل ثابت لهم يعفيهم عن السؤال مرة أخرى، إذ وفّر لهم عربة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة، مع توفير جميع مستلزمات تشغيلها.

10. وصلت قيمة اجمالي المساعدات التي قدمها تجمع المؤسسات الخيرية عبر إحدى جمعياته لأكثر من عشرين ألف شيكل.

11. واصل تجمع المؤسسات الخيرية على مدار العامين الماضيين تقديم المساعدات النقدية والعينية من خلال فاعلي الخير.

12. تواصلت وزارة التنمية الاجتماعية في يونيو/2019م مع فاعل خير لتوفير مكان إيواء دائم وطُلب من الشابين استئجار حاصل والمبيت فيه، وجعله مصدر دخل ثابت لهم يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وذلك بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، إلا أن الشابين رفضا تلك الجهود.