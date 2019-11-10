تجديد مكتبة أطفال جمعية عطاء فلسطين بدعم من بنك فلسطين

قدم بنك فلسطين دعمه لتجديد مكتبة "أطفال فلسطين" في قرية قبيا غربي مدينة رام الله، والتي تم إنشاها بدعم من البنك في العام 2011، ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، واستمراراً لعطائه المتواصل تجاه مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام، وتشجيع القراءة والمعرفة والثقافة لدى الأطفال بشكل خاص.

ويأتي هذا الدعم المتواصل من خلال جمعية عطاء فلسطين الخيرية التي تؤدي رسالة تنموية أصيلة تجاه مجتمعنا الفلسطيني عبر مجموعة من النشاطات المنفذة في البرامج الثقافي ومشروعها الريادي "انشاء وتجهيز المكتبات" الذي أثمر منذ عام 2005 عن إنشاء 42 مكتبة نموذجية للأطفال في عمق التجمعات السكنية بقطاع غزة والقرى المهمشة بمحافظات القدس الشريف والضفة الغربية. من جانبها، ستقوم جمعية عطاء فلسطين بتجديد المكتبة النموذجية بالكامل من أعمال صيانة ورفدها بالأثاث، والكتب التعليمية والقصص، والأجهزة الإلكترونية، والألعاب التعليمية، بالإضافة الى غرفة جديدة للمكتبة لعرض الأفلام التعليمية والقراءة.

وبينت رجاء أبو غزالة مؤسس ومدير عام الجمعية، أن مكتبة "أطفال فلسطين" أحدي مكتبات الأطفال النموذجية التابعة للجمعية، وتستهدف المكتبة سنوياً 1,200 طفل وطفلة من سكان القرية والقرى المجاورة بتنفيذ فعاليات أسبوعية مختلفة ومخيمات صيفية وشتوية، وتوفير فرص تطوعية وورشات ثقافية لفئة الشباب وطلبة الجامعات. وثمّنت أبو غزالة، التعاون مع بنك فلسطين ضمن هدف ثقافي وواجب وطني واجتماعي من الواجب دعمه، حيث تشترك الرؤى بين بنك فلسطين وعطاء فلسطين لتتحقق نتائج وآثار إيجابية على الأطفال والأسر العفيفة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام. يذكر بأن بنك فلسطين يخصص 5% من أرباحه السنوية لدعم المشاريع التنموية ضمن مسؤوليته الاجتماعية، والتي تتركز في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والفنون والمساعي الإنسانية وغيرها.