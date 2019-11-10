أسيران يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل اليوم أسيران في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعواماً جديدة في الأسر، وهم الأسير ماهر الهشلمون، والأسير محمد عبدة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة صوت الأسرى أن العاشر من نوفمبر يشهد دخول أسيرين من الضفة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهما الأسير الهشلمون والأسير عبدة.

وأوضحت الإذاعة أن الهشلمون 36 عاماً من مدينة الخليل محكومة بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى غرامة مالية أربعة ملايين شيكل، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين، فيما أصيب حينها الأسير بست رصاصات وينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهو متزوج ولديه طفلان.

أما الأسير محمد جابر عبدة 37 عاماً من مدينة رام الله محكوم بالسجن 20 عاما ومعتقل منذ 2001، وأمضى 18 عاما في السجون.