سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم 10/11/2019

تشهد الاراضي اللبنانية أسوء ازمة اقتصادية ، رغم تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وامتناع المصارف عن رفع سقف السحوبات بالدولار ، وسط تراجع قيمة التحويلات بالدولار من اللبنانيين المغتربين ، وهروب المستثمرين بسبب الأزمات السياسية المتتالية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حافظ على سعر صرف حيث بلغ 1507,50 ليرات لبنانية.

الظروف الاقتصادية دفعت الى تراجع النمو وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المحُدد سعر صرفها بالدولار.

وحاول رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، في مؤتمر صحافي تطمين المودعين بالقول "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع"، إلا أن القلق ما زال سائداً في الشارع لا سيما امتناع المصارف عن رفع سقف السحوبات بالدولار.

"هروب" بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي ، وتراجع قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة بسبب تراكم الأزمات السياسية وارتفاع خدمة الدين اسباب تدهور الدولار في لبنان ، والاستقرار الاقتصادي .