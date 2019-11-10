مالية غزة : صرف 25% من مستحقات العاملين في الثانوية العامة اليوم

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد 10/11/2019، عن صرف الدفعة الثالثة من مستحقات العاملين في الثانوية بنسبة 25% اليوم .
وقالت المالية خلال بيان مقتضب انه سيتم صرف الـ25% من المستحقات عبر فروع بنك البريد بعد الساعة 11 قبل الظهر.
14:36 - 04 نوفمبر 2019
10:14 - 04 نوفمبر 2019
13:25 - 09 نوفمبر 2019
16:10 - 04 نوفمبر 2019
23:29 - 08 نوفمبر 2019
13:45 - 06 نوفمبر 2019
10:45 - 04 نوفمبر 2019
15:26 - 03 نوفمبر 2019
10:40 - 30 أكتوبر 2019
10:40 - 29 أكتوبر 2019
14:12 - 05 نوفمبر 2019
23:52 - 01 نوفمبر 2019
00:02 - 28 أكتوبر 2019
23:48 - 29 أكتوبر 2019
00:18 - 04 نوفمبر 2019
16:20 - 28 أكتوبر 2019
13:11 - 02 نوفمبر 2019
12:46 - 03 نوفمبر 2019
17:46 - 29 أكتوبر 2019
12:24 - 02 نوفمبر 2019
12:56 - 06 نوفمبر 2019
16:20 - 27 أكتوبر 2019
04:05 - 02 نوفمبر 2019
20:11 - 09 نوفمبر 2019
17:56 - 29 أكتوبر 2019
12:37 - 09 نوفمبر 2019
13:44 - 28 أكتوبر 2019
01:25 - 06 نوفمبر 2019
17:17 - 01 نوفمبر 2019
20:09 - 09 نوفمبر 2019
22:20 - 01 نوفمبر 2019
21:37 - 01 نوفمبر 2019
18:27 - 29 أكتوبر 2019
22:19 - 31 أكتوبر 2019
17:50 - 06 نوفمبر 2019
15:15 - 30 أكتوبر 2019
19:24 - 27 أكتوبر 2019
00:15 - 08 نوفمبر 2019
22:18 - 31 أكتوبر 2019
22:18 - 31 أكتوبر 2019
15:12 - 31 أكتوبر 2019
19:19 - 27 أكتوبر 2019
22:17 - 31 أكتوبر 2019
10:31 - 28 أكتوبر 2019
09:07 - 05 نوفمبر 2019