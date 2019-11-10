مالية غزة : صرف 25% من مستحقات العاملين في الثانوية العامة اليوم

اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد 10/11/2019، عن صرف الدفعة الثالثة من مستحقات العاملين في الثانوية بنسبة 25% اليوم .

وقالت المالية خلال بيان مقتضب انه سيتم صرف الـ25% من المستحقات عبر فروع بنك البريد بعد الساعة 11 قبل الظهر.