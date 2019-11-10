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مالية غزة : صرف 25% من مستحقات العاملين في الثانوية العامة اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:11 - 10 نوفمبر 2019
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اعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الأحد 10/11/2019،  عن صرف الدفعة الثالثة من مستحقات العاملين في الثانوية بنسبة 25% اليوم .

وقالت المالية خلال بيان مقتضب انه سيتم صرف الـ25% من المستحقات عبر فروع بنك البريد بعد الساعة 11 قبل الظهر.

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