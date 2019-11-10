الباقورة مغلقة أمام "الإسرائيليين" والأردن تتجهز لاستلامها

أغلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 10/11/2019، محيط منطقة الباقورة المؤجرة لصالح الاحتلال منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 تمهيداً لتسليمها للأردن.

وتتجهز المملكة الأردنية، لتسلم أراضي الباقورة، بعد أن أبلغت رسمياً حكومة "تل أبيب" أنه لن يسمح بدءاً من اليوم الأحد بدخول المزارعين والسياح "الإسرائيليين" مناطق الباقورة.

وكان الأردن، قد رفض تأجير تلك الأراضي لـ"إسرائيل" عقب انتهاء مدة التأجير المخصصة ضمن اتفاقية عربة عام 1994.

وستُبقي الأردن على بعض الجيوب في منطقة الغمر مؤجرة حتى انتهاء الموسم الزراعي الحالي، لصالح المزارعين "الإسرائيليين"، على أن يتم استعادتها لاحقاً.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قرر العام الماضي استعادة تلك الأراضي، وأبلغت الحكومة الأردنية تل أبيب بقرارها.









