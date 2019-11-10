عرس وابتهال بعودة "الباقورة" على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد 25 عاماً.. يحتض الأردنيون والعرب اليوم الأحد 10/11/2019، أرضهم الباقورة، المؤجرة لصالح الاحتلال منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، والتي قرر الملك عبد الله الثاني أن يستعيدها وعدم تأجيرها بعد انتهاء مدة التأجير المخصصة.

وتحولت "مواقع التواصل الاجتماعي" لساحة فرح وتهليل بعودة أراضي الباقورة للملكة الأردنية، الأمر الذي عده الأردنيون عرس وطني بامتياز، تلى عرس تحرر الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

وتغنى الأردنيون صباح اليوم بعودة الباقورة لسيادتهم، مبتهجين بعدم تجديد تأجيرها لـ"إسرائيل"، فكان هاشتاغ #الباقورة وهاشتاغ #ارفع_راسك، الذي تصدر موقع تويتر تحديداً فبات "ترند" عالي.

وقد كتبت "mirvat khaskieh": وخرج اخر مستوطن صهيوني من اراضي #الباقورة_والغمر . استردتها الاردن اليوم من الاحتلال بعد 25 عاما. مبروك لإخوتنا الاردنيين، فرحكم هو فرحنا.. وعقبال فلسطين كل فلسطين يا رب.

فيما علق "Ghaith Nserat": الباقورة_والغمر، وأخيراً خطوة للإمام لصالح الأرض الأردنية.

وكتب "ali salem Ibrahim": أسعد الله صباحكم بكل خير اينما كنتم أعزائي.. تحية صباحية ملؤها الود والحب.. تحية صباحية ملؤها السعادة والفرح بعودة الباقورة والغمر من الصهاينة لأحضان الام الاردن على الرغم من محاولاتهم وتوسلاتهم الكثيرة لبقائهما.. أسال الله العلي القدير أن يحرر أولى القبلتين وكل ارض فلسطين المغتصبة".

فيما كتب وليد التميمي:" مشهد عظيم تثبت عظمة قيادتنا لتوثّق لنا وللعالم أن الاردن وقيادته تتميز باستقلالية القرار رغم تعنت الطرف الآخر.

عودة #الباقورة_والغمر لحضن الوطن إجراء واستحقاق ضروري اتخاذه.

والان نستطيع الاستفادة اقتصادياً من مناطقنا بعقود مدتها اقصر وبشروط جديدة دون ترك ثغرات.

كما هنأ ريان خالدي الأردن فكتب:" مبروك للنشامى استعادة اراضيهم الطاهرة المباركة .. يحق لنا أن نفرح معهم .. مع أن الطريق لا زال طويل وصعب ضد كيان صهيوني مراوغ متغطرس عنصري .. الباقورة والغمر، تعودا للسيادة الأردنية.

ستقوم إسرائيل صاغرة اليوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث ستسلِّم منطقتي الباقورة والغمر إلى #الاْردن بعد الانتفاع بهما لمدة 25 عاما وفقا لاتفاقية وادي عربة…

لولا إصرار الملك عبدالله الثاني على استعادة كل شبر من التراب الأردني الطاهر، لما تنازل الكيان الإسرائيلي رغمًا عن أنفه…! pic.twitter.com/NAMl4wW5gB — Mohammed Kheir Freihat (@freihat99) November 10, 2019