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الليغا : برشلونة يحقق فوزاً على سيلتا فيغو وميسي يتألق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:44 - 10 نوفمبر 2019
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة
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حقق نادي برشلونة الأسباني بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي فوز مهماً على نظيره سيلتا فيغو السبت بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً رقماً مميزاً على الصعيد الشخصي.

وسجل البرغوث ليوني ميسي ثلاثية أهداف (هاتريك) في شباك سيلتا فيغو على ملعب "كامب نو"، ليمنح التقدم للبارسا في المباراة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهاتريك رقم 34 لميسي في بطولة الليغا، يعادل به رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق الذي رحل عن الليغا صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

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