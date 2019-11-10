سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 10/11/ 2019 والذهب في ارتفاع

يواصل سعر صرف الدولار اليوم الاحد 10/11/2019 الارتفاع مقابل الليرة السورية التي تتهاوى في ظل التقلبات في التعاملات المالية خلال الاسبوع الماضي ، وسط ارتفاع كبير على سعر صرف الذهب .

وبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد : 10/11/2019

الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 686 الحد الاعلى : 683

اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 756 الحد الاعلى: 751

تعود الليرة السورية للتراجع مقابل الدولار مع زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية والشرقية من سورية بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.

في حين شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاً مقابل اليورو هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 718 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.79%.

ويشهد سعر صرف الذهب ارتفعاً حيث بلغ أرقاماً لم يصلها سابقاً، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 27800 ليرة، وارتفعت أسعار جميع السلع في السوق، ومن بينها المواد الغذائية. ووصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى 850 ليرة، بعدما كان بحدود 650 ليرة في تشرين أول.