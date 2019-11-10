لأول مرة.. الاحتلال يجري مناورة لفحص نظام صفارات الانذار الجديد

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ، إجراء مناورات تأهب لفحص سلامة نظام صفارات الإنذار الجديد وذلك لأول مرة ستبدأ في 26/11/2019.

وذكر ما يسمى بالمتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيجري لأول مرة مناورات تأهب لفحص سلامة نظام صفارات الإنذار الجديد لقيادة الجبهة الداخلية وفعاليته وطريقة تفاعل الجمهور.

وسيبدأ تطبيق المناورة في 26/11/2019، وسينتهي في 28/11/2019، من خلال صفارات الإنذار والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومحطات الراديو وتطبيق الصفارات.

وخلال المناورة ولأول مرة ستقوم فرقة غزة بإخلاء مستوطنة تحت حماية المقاتلات الجوية "الإسرائيلية" والقوات البرية والجوية، وسيتم نقل المستوطنين من المستوطنة لمكان آخر بواسطة الحافلات.

يذكر، أن صفارات الإنذار أخطأت في عملها عدة مرات الأمر الذي أثار خوف وزوبعة لدى المستوطنين.