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الأرصاد الجوية: أجواء حارة اليوم الاحد 10/11/2019وحتى نهاية الأسبوع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:00 - 10 نوفمبر 2019
طقس حار طقس حار
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توقعت دائرة الارصاد الجوية  أن الجو اليوم الاحد 10/11/2019 ، حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية ان الرياح اليوم شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج  ، وتكون الاجواء في الليل باردة نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الارصاد الجوية ان الجو يوم الاثنين، اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء : درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء :درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

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