حالة الطرق والمعابر اليوم الأحد 10/11/2019- معبر رفح مغلق

شهدت حالة الطرق والمعابر اليوم الأحد 10/11/2019، حركة مرورية نشطة على المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما أغلق معبر رفح جنوب قطاع غزة أمام المسافرين.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وبخصوص المعابر، فتغلق السلطات المصرية اليوم معبر رفح جنوب القطاع أمام المسافرين، بسبب إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي، فيما يفتح حاجزي بيت حانون شمال القطاع، وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.