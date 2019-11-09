اخبار لبنان: تطورات بشان الجهاز المصرفي اللبناني قد تحد من الازمة المالية

دعا رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير اللبنانيين والمودعين لعدم القلق حيال ودائعهم النقدية في المصارف اللبنانية، مشيراً إلى انها تقرر تكليف وزير المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان للرقابة على الأوضاع المالية.

ومن المقرر -وفق صفير- أن يراقب وزير المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان للرقابة على الأوضاع المالية، وان يصدروا بيانات توضيحية اولاً بأول، لضمان عدم انتشار الشائعات فيما يتعلق بضبط الحالة المالية في البلاد.

تأتي رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير في اعقاب لقاء جمعه مع الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ومسؤولين آخرين بشأن الأوضاع المالية في البلاد.

يذكر أن عون دعا إلى اجتماع لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد، في ظل الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الأيام الأخيرة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.