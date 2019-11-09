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اخبار لبنان: سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 22:14 - 09 نوفمبر 2019
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
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تمكن الدولار الأمريكي من الحفاظ على استقراره أمام الليرة اللبنانية، حيث اقفل التداول على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية.

وأشارت مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان أن السعر الرسمي المعتمد لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم هو السعر الوسطي 1507,50 ليرات لبنانية.

اسعار صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة في السوق السوداء جاء مختلفاً للغاية، حيث وصل إلى حوالي 1800 ليرة لبنانية.

يشار إلى ان المصارف اللبنانية استأنفت فتح ابوابه الجمعة الماضية، لتوفير ما وصفته بالحاجات الملحة، بعد اغلاق دام حوالي أسبوعين بسبب المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى لإرباك الجهاز المصرفي وتذبذب أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.

 

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