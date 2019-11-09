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تزايد كبير جداً في اعداد المرضى النفسيين في صفوف جيش الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:49 - 09 نوفمبر 2019
جنود الاحتلال الاسرئيلي جنود الاحتلال الاسرئيلي
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كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية النقاب عن اعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعانون من امراض نفسية حادة، مشيرة إلى ان ارتفاع نسب الجنود المسرحين الذين أصيبوا بأزمات نفسية.

وذكرت الصحيفة ان العام 2018 سجل حوالي 30% من الجنود المسرحين يعانون من مشاكل نفسية، مشيرة إلى ان تعداد الجنود بلغ 4500 جندي، مشيرة إلى ان الرقم أعلى بكثير من العام الذي سبقه حيث وصل عدد الجنود المسرحين بسبب الازمات النفسية التي عانوا منها حوالي 3500 جندي.

وأشارت الصحيفة ان حوالي نصف المسرحين من الجنود الإسرائيليين هم من المتدينين اليهود، الرافضين للخدمة العسكرية، موضحةً أن الجيش عاجر عن الوقوف على أسباب كل هذا الارتفاع في اعداد المسرحين.

وذكرت الصحيفة ان عدداً كبيرة من الضباط سهلوا للمسرحين اعطائهم الاعفاء لمجرد تقارير طبية من أطباء نفسيين، حيث يحضر الجنود تقارير طبية من أطباء نفسيين قبيل وصولهم إلى مراكز التجنيد، تفيد بضرورة اعفائهم من الخدمة.

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