رسالة عاجلة من متابع على الهواء تنقذ حياة مقدمة برامج





لاحظت ويندي مكوي إحدى متابعات التلفزيون الأسترالي ان ورماً ما ظهر بشكل مفاجئ في رقبة مقدمة البرنامج، ما دفعها لتنبيه مقدمة البرنامج أن الورم ربما يكون، لكن كيف تعاملت تلك المتابعة مع تلك الحالة.

فوفقاً لما ذكرته شبكه سكاي نيوز ان ويندي لم تتوان لحظة عن ارسال رسالة للبرنامج، وتساءل إذا ما كانت مقدمة البرنامج أنطوانيت لطوف اجرت فحصاً لغدتها الدرقية أم لا؟، مشيرة إلى انها "شعرت بالقلق وظنت أنها يجب أن تقول شيئا".

يشار إلى أن مقدمة البرنامج أنطوانيت سارعت إلى مشاهدة المقابلة مجددا، عقب إبلاغها برسالة المشاهدة، حيث أصيبت بالذعر لدى ملاحظة الكتلة البارزة في الجانب الأيسر من عنقها.

وبعدها بدأت المذيعة بإجراء العديد من الاختبارات الخاصة بفحص الدم والاشعة فوق الصوتية، لتتفاجآ أنها مصابة بأحد امراض نقص المناعة الذاتية، وكشفت لطوف أن كيسها، الذي يقع مباشرة فوق الحنجرة، لم يكن سرطانيا، لكن حتى النمو الحميد.

ووجهت المذيعة شكرها لمتابعتها التي نبهتها لامر صحي يتعلق بحياتها.