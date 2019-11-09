ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رسالة عاجلة من متابع على الهواء تنقذ حياة مقدمة برامج

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:42 - 09 نوفمبر 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة


 

لاحظت ويندي مكوي إحدى متابعات التلفزيون الأسترالي ان ورماً ما ظهر بشكل مفاجئ في رقبة مقدمة البرنامج، ما دفعها لتنبيه مقدمة البرنامج أن الورم ربما يكون، لكن كيف تعاملت تلك المتابعة مع تلك الحالة.

فوفقاً لما ذكرته شبكه سكاي نيوز ان ويندي لم تتوان لحظة عن ارسال رسالة للبرنامج، وتساءل إذا ما كانت مقدمة البرنامج أنطوانيت لطوف اجرت فحصاً لغدتها الدرقية أم لا؟، مشيرة إلى انها "شعرت بالقلق وظنت أنها يجب أن تقول شيئا".

يشار إلى أن مقدمة البرنامج أنطوانيت سارعت إلى مشاهدة المقابلة مجددا، عقب إبلاغها برسالة المشاهدة، حيث أصيبت بالذعر لدى ملاحظة الكتلة البارزة في الجانب الأيسر من عنقها.

وبعدها بدأت المذيعة بإجراء العديد من الاختبارات الخاصة بفحص الدم والاشعة فوق الصوتية، لتتفاجآ أنها مصابة بأحد امراض نقص المناعة الذاتية، وكشفت لطوف أن كيسها، الذي يقع مباشرة فوق الحنجرة، لم يكن سرطانيا، لكن حتى النمو الحميد.

ووجهت المذيعة شكرها لمتابعتها التي نبهتها لامر صحي يتعلق بحياتها.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات