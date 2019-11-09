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شاهد: البث المباشر لمباراة ريال مدريد بنظيره إيبار

  • فلسطين اليوم - الدوري الاسباني
  • 19:43 - 09 نوفمبر 2019
البث المباشر لمباراة ريال مدريد بنظيره إيبار البث المباشر لمباراة ريال مدريد بنظيره إيبار
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يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره إيبار، في إطار منافسات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يلتقي في هذه الأثناء فريق ريال مدريد في مواجهة فريق ايبار ضمن منافسات الدرجة الأولى للدوري الأسبابي، وتعرض لكم وكالة فلسطين اليوم مباراة ريال مدريد وفريق ايبار بشكل مباشر ودون تقطيع أو تشويش.

وتنقل لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية البث الحي والمباشر مباراة ريال مدريد وفريق ايبار بشكل مباشر ودون تقطيع كون الدوري الاسباني يحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة من قبل الجماهير العربية.

رابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ايبار (اضغط هنا)

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