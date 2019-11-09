حماس: نعمل مع أبناء شعبنا لتهيئة الداخلية للانتخابات الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع ان حركة حماس تواصل مشاوراتها مع القوى الوطنية والإسلامية بشان الانتخابات الفلسطينية، لتشكيل قاعدة صلبة تعمل على إنجاح الانتخابات.

واشار القانوع في تصريح مقتضب إلى إن حماس تتواصل مع القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات وجميع فئات المجتمع المدني لتهيئة المناخ وإطلاق الحريات بما يضمن إجرائها بنزاهة وشفافية واحترام نتائجها.

وذكر القانون ان حماس لا تزال تعقد المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا من مؤسسات مجتمع مدني وقادة ومفكرين، لتهيئة الأوضاع للانتخابات.