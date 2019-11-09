ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: نعمل مع أبناء شعبنا لتهيئة الداخلية للانتخابات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:30 - 09 نوفمبر 2019
حماس حماس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع ان حركة حماس تواصل مشاوراتها مع القوى الوطنية والإسلامية بشان الانتخابات الفلسطينية، لتشكيل قاعدة صلبة تعمل على إنجاح الانتخابات.

واشار القانوع في تصريح مقتضب إلى إن حماس تتواصل مع القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات وجميع فئات المجتمع المدني لتهيئة المناخ وإطلاق الحريات بما يضمن إجرائها بنزاهة وشفافية واحترام نتائجها.

وذكر القانون ان حماس لا تزال تعقد المشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا من مؤسسات مجتمع مدني وقادة ومفكرين، لتهيئة الأوضاع للانتخابات.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات