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فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة الشيخة فاطمة لحفظ القرآن الكريم

  • فلسطين اليوم - دبي
  • 18:37 - 09 نوفمبر 2019
أسيل علي محمد أبو صلاح أسيل علي محمد أبو صلاح
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حصدت فلسطين اليوم السبت المركز الثاني في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك في إمارة دبي في الامارات العربية المتحدة والتي انطلقت يوم السبت الماضي بمشاركة أكثر من 68 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن الفتاة الحافظة لكتاب الله أسيل علي محمد أبو صلاح حصدت المركز الثاني من مسابقة الشيخة فاطمة.

وأشار أبو الرب، إلى أن الأوقاف تلعب دوراً بارزاً وهاماً في إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، والقادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.

الفوز بالمركز الثاني في مسابقة الشيخة فاطمة يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات، وفقًا لقول الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم عاطف صالح.

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