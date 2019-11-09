غزة: "التيار الاصلاحي في فتح" يُحيى ذكرى الشهيد ياسر عرفات

أحيا عناصر التيار الإصلاحي في حركة فتح بقطاع غزّة اليوم السبت الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" وسط مشاركة حاشدة من عناصر التيار الإصلاحي.

وقال قائد التيار الاصلاحي في قطاع غزة النائب ماجد أبو شمالة: "نفتقد اليوم أبو عمار في ظل حالة التغول التي نعيشها، لأنّه كان يُمثل وحدة الشعب الفلسطيني" لافتاً إلى أنّه من حق كل فلسطيني إحياء ذكرى قائد الشعب الفلسطيني ورمز عزته.

وأضاف: "إن ذكرى الشهيد ياسر عرفات تتزامن مع ذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونأمل من الله أنّ يُعيد مثل هذا اليوم علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد عمَّ الأمن والأمان"، مُوجهاً التحية لشهداء الشعب الفلسطيني، والأسرى داخل السجون وعلى رأسهم النائب مروان البرغوثي.

وأكد أبو شمالة، أنّ الشهيد أبو عمار كان يحافظ على حقوق الأسرى ويصون عوائل الشهداء ويُخفف آلام كل أبناء شعبه، مُتحدياً لجنة التحقيق بظروف استشهاده بالكشف عن المتورط بهذه الجريمة.

وتساءل أبو شمالة: "لماذا لا يتم إحياء ذكرى الرئيس عرفات في رام الله؟، ومن سيُحيي ذكراه النائب جهاد طمليه في مخيم الأمعري".

وفيما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، دعا قائد التيار الاصلاح في قطاع غزة ماجد أبو شمالة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى السعي لإتمام إجرائها، وتفويت أي فرصة قد تحول دون عقدها.

وشدد على أنّ التيار الإصلاحي يدعم مشاركة حركة فتح بالانتخابات في قائمة موحدة، ولكنّ من خلال اختيار القواعد لممثلي الحركة سواء بالتشريعية أو الرئاسية.