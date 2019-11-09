رابط الاستعلام عن موعد الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد بغزة

نشرت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت، رابط الاستعلام عن موعد الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد للعمل في الأجهزة الأمنية والذين اجتازوا المقابلات الشخصية بنجاح.

وأوضحت هيئة التنظيم في بيان نشرته إلى أن بدء اجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد سيكون غدًا الأحد 10 نوفمبر الساعة السابعة 7 صباحًا في مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة.

ودعت المتقدمين للحضور لإجراء الفحص الطبي مع مراعاة الآتي:-

- أن يكون المتسابق صائماً باستثناء شرب الماء، لمدة لا تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص.

- ارتداء شورت رياضي تحت الملابس.

- الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال.

- إحضار بطاقة الهوية الشخصية.

وأشارت إلى أن رابط الاستعلام عن موعد الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما بإمكان المتسابقين الاطلاع على معايير استبعاد المتقدمين لدى لجنة الفحص الطبي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا