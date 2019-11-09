بلدية جباليا تطلق تحذيرًا خطيرًا وتطلق أكبر حملة تسهيلات مالية

حذر رئيس بلدية جباليا النزلة عصام جودة من استمرار تأزم الوضع المالي للبلدية، مؤكدًا ان استمرار الوضع الحالي كما هو سيؤدي إلى تقليص ضخ المياه لمنازل المواطنين لتصبح يوما بعد يوم، وكذلك بالنسبة لخدمة جمع النظافة وترحيلها.

وجاء تحذير رئيس بلدية جباليا النزلة خلال تدشين البلدية اليوم السبت أكبر حملة تسهيلات مالية في تاريخها، خلال لقاء جماهيري في مقر البلدية بحضور 150 من ممثلي لجان الأحياء والمجتمع المحلي.

وأوضح جودة، ان البلدية لا تريد ان تصل إلى تخفيض نسبة ضخ المياه لمنازل المواطنين لذلك فقد قررت البلدية إطلاق أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين، تستهدف شريحة واحدة فقط، وهي المقتدرين على الدفع.

وأشار إلى ان الهدف الأول هو مراعاة ظروف الناس، قائلًا: "ندرك تماما أن شريحة كبيرة يصعب عليها الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية في ظل أزمات الرواتب وفي ذات الوقت فإن البلدية لا يمكنها الاستمرار بتقديم الخدمات في حين أن 5% فقط من المشتركين دفعوا فاتورتهم الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المؤشرات المالية للبلدية في عام 2019 شهدت تراجعا كبيرا، بسبب الظروف الصعبة للمواطنين، وانخفاض قيم المنح الخارجية من المؤسسات الدولية والمانحة.