فتح تؤكد استعدادها لخوض الانتخابات

عقد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول وأعضاء اللجنة المركزية اجتماعًا هامًا لمناقشة بعض الملفات الهامة وعلى رأسها ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وجاء الاجتماع بحضور كل من جمال محيسن، وحسين الشيخ، ودلال سلامه، وعزام الاحمد، إضافة لأعضاء من المجلس الثوري وقياده التعبئة والتنظيم، وأمناء سر حركة فتح في الأقاليم الشمالية، لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها.

وركز اجتماع قيادة الحركة حول جاهزية الحركة لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها، ومؤكدا أن أقاليم الحركة في المحافظات الشمالية على أهبه الاستعداد للانتخابات.

ودعا أمناء سر الأقاليم لحركة فتح للمسارعة بإصدار مرسوم خاص للانتخابات، كما أجمع الجميع على أن مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، ولا خيار غيره.