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تاسع أغنى أغنياء أمريكا يستعد لمواجهة ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 16:24 - 09 نوفمبر 2019
الانتخابات الامريكية الانتخابات الامريكية
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يحاول الحزب الديمقراطي الأمريكي تقوية نفسه بترشيح أغنى أغنياء أمريكا في مواجهة الرئيس الأمريكي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وكان تاسع أغنى أغنياء أمريكيا مايكل بلومبرغ عمدة مدينة نيويورك السابق قدم أوراق ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاباما قبل انتهاء الموعد النهائي، الأمر الذي يوحي بجديته بشأن الترشح لـ الانتخابات الأمريكية الرئاسية، حيث تم إدراج بلومبرغ بين المرشحين الديمقراطيين الذين تأهلوا للانتخابات التمهيدية المقررة في 3 مارس/آذار المقبل بالولاية الجنوبية.

وعلى الرغم من تصريح بلومبرغ بعدم نيته خوض الانتخابات الأمريكية الرئاسية إلا أنه ترك الباب مفتوحًا أمام امكانية ترشحه وذلك في بيان أصدره مستشاره السياسي، الذي أكد أن بلومبرغ قلق من أنه لا يوجد أحد في السباق الانتخابي داخل التيار الديمقراطي يمكنه هزيمة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ومن جانبه سخر الرئيس دونالد ترامب من بلومبرغ أمس الجمعة، ووصفه بأنه "ليس لديه السحر ليحقق نتيجة جيدة، متوقعًا إلى بأن حملة بلومبرغ ستضر على الأرجح جو بايدن نائب الرئيس السابق المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي الذي يترشح كشخصية معتدلة لمنافسة ترامب في الانتخابات الامريكية القادمة.

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