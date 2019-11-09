تفاصيل قصة مقتل شهد احمد في مصر

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، التفاصيل الكاملة حول ملابسات مقتل الطالبة بكلية الصيدلة شهد أحمد بعد انتشالها غارقة من نهر النيل بالوراق، والتى عثر على جثتها عصر الجمعة فى مياه نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

وأشارت التحقيقات إلى أن البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الوراق بالعثور على جثة شهد طافية بنهر النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشالها، وتم تحرير محضر بانتشال جثة فتاة مجهولة.

واكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة شهد، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات البحث الجنائى حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.

وعثرت الاجهزة الأمنية على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائرى بالمنطقة الواقعة على نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الإنقاذ النهرى والمسطحات.

بداية قصة مقتل الطالبة شهد:

قام والد شهد مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء، بالإبلاغ عن غياب ابنته شهد الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 الجارى لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائيًا، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها.

وجرى نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

في تاريخ 8 الجارى، حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة شهد التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضرا بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد بقتل شهد.

وأفادت مصادر أمنية بأن المعاينة الأولية لجثة شهد أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو آثار تعدٍ على جسدها، كما تم العثورعليها بكامل ملابسها التى شوهدت بها قبل اختفائها.