منهم من أمضى 109 يوم.. 3 أسرى يواصلون الاضراب في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم السبت، أن ثلاثة أسرى يواصلون معركة الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري رغم تجاوز أحدهما نحو 109 يوم.

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام في الوقت الحاضر هو الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 109 أيام، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 49 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 47 يوماً.

وأشار عبد ربه ان الأوضاع الصحية الأسرى المضربين عن الطعام صعبة جدًا في ظل تعنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى.

وفيما يتعلق بالأسير علي لفت عبد ربه إلى أن الأسير علي يواجه ظروفًا صحية صعبة وهو موجود حاليا في عيادة الرملة، حيث يعاني مشاكل صحية، وإعياء شديد، ومشاكل في النظر، فقد خلال أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، كما انه لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، محذرًا من احتمالية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة، نتيجة نقص الأملاح، والسوائل في جسده.

وعن الأسيرين زهران والهندي قال عبد ربه: "إنهما يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة الرملة، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية".