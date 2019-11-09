الاحتلال يهدم منزلاً في خربة طانا شرق نابلس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، هدم منزل المواطن وليد حنني في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فورك شرق نابلس وذلك بعد أسبوع من استلام المواطن وليد اخطارًا بالهدم.

يُشار إلى أن الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حاولت على مدار الأسبوع الماضي منع الاحتلال من الإسرائيلي من تنفيذ أمر الاخطار إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأصر الاحتلال على عملية الهدم في محاولة منهم لكسر عزيمة المواطنين في خربة طانا.

وتعتبر أراضي المواطنين في خربة طانا منطقة حيوية واستراتيجية تربط الأغوار ببعضها البعض وهي تتعرض منذ 2005 لعملية هدم ممنهجة ومتواصلة.